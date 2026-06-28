¡Totalmente en llamas! El coche del pupilo de Alonso comienza a arder durante en la F2

Mari Boya, el joven piloto español de la escudería de Aston Martin, se ha visto obligado a abandonar la cita en Austria tras un problema con su Prema Racing que comenzó a arder en mitad de la prueba.

El Gran Premio de Austria de Fórmula 2 ha dejado una impactante imagen en la mañana del domingo. Durante la carrera larga, comenzó a arder la parte trasera del coche de Mari Boya, un peligroso accidente, que por suerte, se ha saldado sin tener que lamentar ninguna consecuencia grave.

El piloto de la academia de Aston Martin pilotaba su monoplaza del equipo Prema Racing cuando un fallo en el coche provocó fuego en medio de la carrera. En una gran demostración de reflejos, Boya logró salir del monoplaza rápidamente y abandonar la pista por su propio pie, totalmente ileso.

El pupilo de Fernando Alonso salía en la decimoquinta posición. Tras varios adelantamientos, el ilerdense se encontraba peleando por la sexta posición con Colton Herta, alrededor de la vuelta 27, ahí fue cuando sucedió el accidente.

Un abandono que le llega a Mari Boya en un momento complicado de la temporada. En su año debut en F2, el rendimiento de su equipo, Prema, no está siendo el esperado y actualmente el piloto español ocupa el penúltimo puesto del campeonato con 10 puntos.

A falta de un comunicado oficial de la escudería, se desconoce por el momento la verdadera causa del incendio, por lo que solo queda esperar para conocer más en profundidad cual ha sido la causa de este nuevo bache para Mari Boya.

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