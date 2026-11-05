Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a 11 aviones con destinos europeos a realizar aterrizajes de emergencia

Los detalles Uno de los vuelos que cubría el trayecto Dublín - Roma tuvo que aterrizar en el norte de Francia. Otro, también con destino a la capital italiana, fue escoltado por aviones militares italianos. Una de las aeronaves, que despegó desde Madrid, también recibió un aviso de bomba.

En los últimos días, al menos 11 vuelos en Europa han realizado aterrizajes de emergencia debido a amenazas de bomba. Las operaciones se llevaron a cabo sin incidentes, aunque un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma fue escoltado por aviones militares italianos. Otro vuelo de Finnair, operado por Jettime, recibió una amenaza similar y aterrizó en Viena. Un vuelo de Aer Lingus fue desviado a una base aérea en Francia, donde los pasajeros desembarcaron con seguridad. En Bulgaria, tres aviones aterrizaron de emergencia por amenazas, y en la República Checa, cuatro vuelos a Praga también recibieron alertas. Estas amenazas se suman a las de seis vuelos el martes, que incluyeron rutas a Varsovia, Murcia y Roma. En todos los casos, no se encontraron explosivos a bordo.

Más amenazas de bomba a aviones con destino a ciudades europeas. Al menos 11 vuelos que sobrevolaban el Viejo Continente han tenido que realizar aterrizajes de emergencia ante una contingencia que hace un par de días afectó a otras seis aeronaves. Las maniobras se han producido sin contratiempos, aunque el que debía tomar tierra en Roma ha tenido que ser escoltado por aviones militares italianos.

Ha sido el avión de la compañía Finnair, que volaba de Helsinki a Roma, el que ha necesitado de escolta de las Fuerzas Armadas transalpinas, tal y como informa la agencia Ansa. Además, otro vuelo de la misma compañía, operado por Jettime y que cubría la ruta de Helsinki a Viena, ha recibido otra amenaza de bomba según un portavoz de la aerolínea. Ha aterrizado con normalidad en Austria.

Anteriormente, un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma ha sido desviado a una base aérea en el norte de Francia por el mismo motivo. Las autoridades francesas han recalcado que los equipos artificieros han inspeccionado el aparato.

"El avión ha sido desviado a la base aérea de Évreux después de una amenaza de bomba. El aparato ha aterrizado de forma seguro y los 151 pasajeros están a salvo, al igual que los seis miembros de la tripulación", ha afirmado Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia.

En la misma línea se han expresado desde la aerolínea irlandesa, que exponen "motivos de seguridad" como causa del desvío del vuelo.

"El vuelo ha aterrizado de forma segura. Aer Lingus trabajará para reacomodar a los pasajeros para que puedan llegar cuanto antes a su destino final", ha resaltado un portavoz de la compañía.

Además, desde Bulgaria se ha informado del aterrizaje de emergencia de tres aeronaves, procedentes de Copenhague, Madrid y Londres, por una amenaza de bomba.

Por su parte, Reuters ha confirmado, citando a fuentes oficiales, que un vuelo de la compañía LOT ha aterrizado en Bruselas tras una alerta sospechosas.

En la República Checa, se informa de que cuatro aviones con destino Praga han recibido también sendas amenazas de bomba.

El martes, seis amenazas más

Estas amenazas se suman a las vividas el martes en seis vuelos. Dos de ellos iban en dirección Varsovia procedentes de Londres y Copenhague, otro cubría la ruta Manchester - Murcia, junto a otro que volaba desde Israel y aterrizó en Sofía. Además, dos con destino Roma desde Dublín y Lisboa también tuvieron amenazas de bomba en sus aeronaves.

El avión que tenía como destino Varsovia se desvió a otro aeródromo de la localidad. "A las 09:54 se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow a Warsaw Chopin", indicaron. A las 10:01, el Boeing 737 aterrizó en Modlin.

El que despegó desde Dinamarca también recibió una amenaza. En su caso, la aeronave aterrizó con normalidad en su aeropuerto de destino y los pasajeros pudieron desembarcar.

El Ryanair que cubría la ruta Manchester - Murcia recibió una alerta de bomba. Según fuentes del Gobierno de España, la aeronave aterrizó en el aeropuerto murciano y, desde ese mismo instante, se puso en marcha un dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX.

Ni en esto tres ni en el resto de amenazas de bomba se encontró artefacto alguno dentro de los aviones.

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