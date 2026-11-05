Más problemas de siniestralidad y menos fiabilidad: Adif prevé un grave deterioro de los trenes hasta 2030

Trenes en las vías, en la Estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, en Madrid (España).

Los detalles Adif reconoce que de 2026 a 2030 en la red convencional solo se van a cumplir en un 90% como máximo los planes de mantenimiento que tienen para sus instalaciones.

El Gobierno busca recuperar la confianza en el tren tras los accidentes de Urda y Adamuz, pero el nuevo convenio entre Adif y la Administración General del Estado prevé un aumento del 20% en incidentes ferroviarios. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó que el borrador indica que no se cumplirán los objetivos de mantenimiento preventivo de las vías, que no superarán el 90% hasta 2030. Se incrementará la impuntualidad, con retrasos de más de 10 minutos aumentando un tercio y en media distancia un 42%. Adif reconoce que de 2026 a 2030 solo se cumplirán un 90% de los planes de mantenimiento en la red convencional. En alta velocidad, el cumplimiento máximo será del 96%.

El objetivo del Gobierno es recuperar la confianza en el tren tras los accidentes ferroviarios de Urda y de Adamuz, y lograrlo pasa por más inversión. Sin embargo, el borrador del nuevo convenio firmado entre Adif y la Administración General del Estado para los próximos cinco años prevé un deterioro en la fiabilidad con un aumento del 20% de los sucesos en los trenes, tal y como adelantó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Al Rojo Vivo.

Este borrador también recoge que no se cumplirán los objetivos de mantenimiento preventivo que están previstos de las vías. No superarán el 90% hasta 2030 y se incrementará también la impuntualidad sobre todo este 2026. Los retrasos serán de más de 10 minutos, con lo cual subirán un tercio, y en media distancia más de un 42%.

Además, Adif reconoce que de 2026 a 2030 en la red convencional solo se van a cumplir en un 90% como máximo los planes de mantenimiento que tienen para sus instalaciones.

Unas instalaciones que, reconoce, fallan más, que hacen que los trenes sean más impuntuales y que incluso dan más problemas de siniestralidad en trenes que están en movimiento. En la alta velocidad, sostiene el informe, solo se va a cumplir hasta un máximo del 96%.

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