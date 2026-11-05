Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección portuguesa

La leyenda del fútbol portugués anuncia que no vestirá más la camiseta de la selección tras el lío ocurrido con el seleccionador en el último parón.

Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal. No jugará más con su país. En un vídeo publicado en sus redes sociales ha comunicado que su trayectoria en el equipo luso ha llegado a su fin más de dos décadas después.

Después del caos en la última concentración, cuando Cristiano llegó a marcharse por no estar de acuerdo con las decisiones de su seleccionador, Jorge Jesus, la estrella ha tomado la decisión de marcharse definitivamente.

"A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón", dice Cristiano en el vídeo.

"Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal", cuenta el jugador.

La sanción a Cristiano

La Federación de Portugal había castigado a Cristiano por marcharse de la concentración: una multa de 255 euros y 30 días de suspensión. Ya se había cumplido, pero el jugador ha decidido poner fin a su etapa en la selección.