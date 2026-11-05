Comunicado de la familia de Jesús de Miguel: "Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos"

Manuel Hernández, representante del futbolista del Tenerife, ha emitido este comunicado de su familia: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere".

Manuel Hernández, representante del futbolista Jesús de Miguel, ha emitido un comunicado en nombre de la familia del jugador. Ha pedido "poder vivir el duelo en tranquilidad" y ha agradecido todas las muestras de apoyo.

Los familiares del futbolista del Tenerife agradecen todas las muestras de cariño que han recibido en las últimas horas: "Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros".

De Miguel será enterrado este jueves en Navahermosa (Toledo), donde acudirán sus compañeros del Tenerife, representantes de la RFEF y también el presidente del Andorra, Gerard Piqué.

"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso", dice su agente.

Pide "tranquilidad" para la familia: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos".

Comunicado completo

En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tras el ayuntamiento de Jesús.

No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando.

Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso.

Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros. Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos.

Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos.

Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él.

Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos.

Su familia.

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