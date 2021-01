Carlos Sainz comienza el año con un nuevo color y es que el madrileño ya ha empezado su nueva aventura con Ferrari. El español deja McLaren, la escudería que ha logrado el tercer puesto en el Mundial de Constructores por los de Maranello, quienes acabaron en sexto puesto y por lo tanto deben superar la crisis en la que la histórica escudería se ha visto inmersa.

Sainz ha estado hablando con 'As' y ha confesado que aunque aún no lo hubiera demostrado, cuando él llegó a McLaren sabía que tenía mucho por dar. Y es que hasta los de Woking admitieron que no esperaban que llegara tan lejos.

"Después de un año difícil con Renault, nadie esperaba mucho de mí. En Toro Rosso había tenido unos primeros años con una progresión muy buena, pero luego hubo uno complicado en Renault, no lo voy a negar. Reencontrarme dentro de un equipo con estabilidad, confianza y proyecto a medio plazo me permitió subir una marcha más en mí mismo, en mi pilotaje, en mi forma de correr en la Fórmula 1. Es posible que eso a Zak o Andreas les cogiera por sorpresa, pero yo sabía que lo tenía dentro. Es importante encontrar estabilidad en este deporte y le sucedería a cualquier otro deportista. Asentarse en un equipo, dentro de un mismo círculo de personas, te permite competir mejor", ha admitido Carlos.

El español confiesa que para él es muy importante tener consistencia para poder mejorar: "Es importante enviar mensajes, como dice mi padre, pero también es fundamental estar donde tienes que estar en todas las carreras. McLaren me permitió rendir a un nivel alto todos los domingos, seguro que más alto que el de 2018, y eso te da la consistencia y la confianza en uno mismo y en el equipo que te rodea. Pero no me pasa solo a mí, no hay más que ver ejemplos como Hamilton en Mercedes. El Hamilton de 2013 no tiene nada que ver con el Hamilton de ahora, que lleva siete años en el mismo equipo. Verstappen, en Red Bull, no se parece nada al de su primer año por cómo extrae el potencial del coche. Ni Pérez, del primer Force India a ahora. Conocer el coche, saber dónde están las últimas dos décimas, sólo lo consigues con experiencia. Y Ricciardo, su primer año con Renault no tuvo nada que ver con el segundo. En la F1 se necesita estabilidad".

Su llegada a Ferrari ha suscitado numerosas dudas ya que la escudería italiana ha tenido el sexto coche mientras que McLaren han sido los primeros de la zona media, por lo que mucha gente se plantea si ha tomado la decisión correcta y 'As' ha aprovechado la ocasión para preguntarle por qué ha preferido Ferrari antes que McLaren.

"Si me hubieses hecho esta pregunta en 2007, cuando los dos equipos luchaban por Mundiales, habría sido más difícil de contestar. Pero ahora, volviendo a marzo de 2020, Ferrari había ganado carreras el año anterior. McLaren estaba en progresión ascendente, muy buena, y sigue en una progresión ascendente, pero tratándose de un equipo que gana carreras, hace poles y, sobre todo, que es Ferrari, nadie en el paddock hubiera hecho algo diferente. Con todo mi respeto y admiración hacia McLaren, que es el segundo mejor equipo de la historia, cuando te llama a la puerta Ferrari, más uno que ganaba en 2019, no hay dudas", ha explicado Sainz.

El español estaba en un equipo con un proyecto a medio plazo en el que se escuchaba su opinión y era el piloto principal. Sin embargo, ahora llega Ferrari donde Leclerc ya tiene su lugar: "Si pude crear un buen equipo, generar una buena dinámica en McLaren, ¿por qué no hacerlo en Ferrari? Puedo hacerlo. Me gusta la gente que hay, me gusta Mattia y me gusta lo que veo, lo que hemos hablado. No hubo ninguna duda a la hora de firmar el contrato e ir hacia delante. En mi cabeza no existe la posibilidad de que no se pueda generar ese ambiente y esa situación similar. Si pude en McLaren, puedo en Ferrari".

Los de Maranello solo lograron tres victorias en 2019 y ninguna en esta temporada, además un cuatro veces campeón del mundo como es Vettel se ha ido sin lograr títulos, igual que le pasó a Fernando Alonso, algo que desde el periódico deportivo han calificado como "irse de vacío", pero Sainz no comparte su opinión: "Se van con unas cuantas victorias y podios, si a eso lo llamas irse de vacío… yo sólo tengo dos podios. ¿Se van sin un Mundial? Sí. Pero le ha sucedido igual a diecinueve pilotos, cada temporada durante las últimas diez, cuando han dominado Red Bull o Mercedes. Son diecinueve pilotos al año que se han ido de vacío, pero no incluyo a aquellos que han corrido para Ferrari. Nadie se va de vacío de Ferrari". "Una vez dentro, tengo que analizar la situación, y luego aportar mis conocimientos y mi forma de hacer las cosas. Un equipo son mil personas y el piloto sólo puede poner talento, velocidad y una dirección hacia la que debe ir el desarrollo del equipo. Pero que el coche sea rápido no es sólo cosa del piloto", ha continuado explicando Carlos sobre sus planes en Ferrari.

En cuanto a cómo ve el coche de 2021, confiesa no saber mucho más que los medios: "No sé más de lo que ha dicho Mattia a los medios, ha sido muy abierto sobre cómo ve al equipo con objetivos realistas y no demasiado optimistas. Lo que hayáis podido escribir en los periódicos y lo que haya dicho Mattia es, más o menos, lo que me ha contado a mí. A mí me lo ha contado con más detalles, pero no hay más".

"Voy a seguir trabajando duro, lo único que da resultados no es lo que pides, por pedir, sino el trabajo y el sacrificio. El intentar ir lo más rápido posible. Yo pido que podamos hacer una vida normal, que nos recuperemos. En definitiva, que el mundo sea mejor en 2021, lo que todos queremos", ha zanjado el español.

El piloto español no logró que la FIA le permitiera debutar con los de Maranello en los test para jóvenes de Abu Dabi, pero lo hará en un test privado con el monoplaza de 2018 a finales de este mes para empezar a coger las primeras sensaciones con Ferrari.