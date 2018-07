Carlos Sainz, sobre los rumores de McLaren: "Intentar ganar a Alonso sería el reto más duro de todos"

El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo en el Mundial de Fórmula 1, respondió en el Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría -el duodécimo del año- que "no" puede "comentar nada" sobre rumores que lo sitúan de compañero de su compatriota Fernando Alonso (McLaren) el año que viene, pero afirmó que intentar ganarlo sería el "reto más duro".

"No, no puedo comentar nada hasta que mi futuro esté decidido por parte de Red Bull (equipo al que pertenece y que le cedió a Renault); o que (el australiano Daniel) Ricciardo firme o no su renovación con ellos; o con cualquier otro equipo", contestó Sainz, de 23 años, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que tuvo lugar en el Hungaroring, en las afueras de Budapest.

"No sé si podría ganar a Alonso, porque ni siquiera he pensado acerca de ello. Yo creo que soy capaz de ganar a cualquiera, pero está claro que intentar ganarlo sería el reto más duro de todos", indicó el talentoso piloto madrileño este jueves en Hungría.

"Para 2019 en mi caso es lo mismo, de momento. No se ha anunciado nada, no ha cambiado nada en los últimos tiempos contractualmente entre Red Bull, Renault, y hasta que cualquiera parte no haga un movimiento no sabemos qué pasará", dijo el hijo del doble campeón mundial de rallys de mismo nombre.

"Necesito saber qué van a hacer Ricciardo y Red Bull"

"Mi prioridad es encontrar un sitio en el que esté cómodo, necesito saber qué van a hacer Ricciardo y Red Bull y después ver qué podemos hacer. Mi 'mánager' encontrará una solución", añadió Sainz, que respecto a su pugna interna con su compañero alemán Nico Hülkenberg "ha sido sana".

"Ha sido una competición sana, en términos de cómo me siento con el equipo, me siento mejor desde Bakú, Barcelona lo confirmó, pero por desgracia no todo ha estado siempre bajo mi control, pero estoy contento con cómo me he ido adaptando al coche.

Desde que me siento mejor dentro del coche he mejorado mucho en la calificación", indicó, que indicó que "no" le duele no parecer prioridad para Renault, después de todo lo que empujó el año pasado para pilotar para el equipo galo.

"Nada ha pasado, así que ni me duele ni estoy contento. Empujé duro el año pasado para unirme a Renault porque tenía confianza en el equipo y en el proyecto y ahora en lo que yo se, todo el mundo en el equipo está contento conmigo y con mi rendimiento", precisó el español.

"Sin duda alguna, si cuentas los puntos que he perdido por cosas ajenas a mí en las tres o cuatro últimas carreras, mi puesto sería mejor. Y es algo que yo sé y que también sabe el equipo", explicó.

"Desde Barcelona hemos dado un paso adelante en velocidad"

"En términos de velocidad desde Barcelona he dado un paso adelante. A veces los puntos no reflejan tu estado real en el campeonato en cuanto a tu rendimiento", apuntó Sainz, que preguntado de nuevo por Efe acerca de lo que espera del fin de semana se mostró optimista.

"Al fin estamos en un circuito que da cierta ventaja a nuestro coche, llevamos unas cuantas evoluciones, hemos traído la mejora de Alemania en los dos coches, además de otras mejoras", indicó el madrileño.

"Eso, junto a las características del circuito, con curvas lentas, nos puede beneficiar y tenemos una buena oportunidad de ser ese cuarto equipo, sería muy bueno tener a ambos coches en los puntos y liderando la clase media antes de las vacaciones", indicó Sainz en el Hungaroring, donde también comentó su extraña sanción en Alemania.

"Es un incidente muy raro, en una situación extraña. Justo después de mi parada estaba una vuelta por detrás y en cuanto el coche de seguridad nos permitió desdoblarnos estaba un poco a ciegas porque no sabía quién podía desdoblarse y quién no", dijo.

"La mayoría de los coches iban muy despacio así que empecé a ir más deprisa. Creo que algunos pilotos recibieron esa noticia más tarde. Y creía que el Sauber estaba en eso, así que lo pasé. Me dijeron que le devolviera la posición y eso hice, pero no sé si de manera intencionada o no frenó y me dejó pasar de nuevo", explicó.

"Me pregunto si no es más fácil dejarse caer al final en vez de tener que dar una vuelta entera para desdoblarse y estar empujando con el coche de seguridad en pista, creo que es más fácil retroceder y recuperar la vuelta perdida", afirmó Carlos Sainz.