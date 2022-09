Fernando Alonso ha comentado en varias ocasiones que está a un muy alto nivel en la que es su segunda etapa en la Fórmula 1. El asturiano sigue mostrando signos de brillantez, dejando actuaciones muy buenas con un coche que no puede luchar por victorias. La edad para él no es un problema y el piloto de Alpine ha señalado a Carlos Sainz padre como su inspiración.

"Tengo un ejemplo y una inspiración muy clara en Carlos Sainz padre, que sigue al pie del cañón, ganando Rally Dakar", comentaba Alonso para 'DAZN'. Y es que Sainz a sus 60 años sigue compitiendo en el Dakar, que ha ganado tres veces en los años 2010, 2018 y 2020.

Además, el asturiano habla abiertamente sobre su futuro y confiesa que volverá al Dakar: "Correré siempre porque me gusta competir, me gusta pilotar. Sé que me queda todavía cuerda para rato, pero bueno. Espero estar en Fórmula 1 dos o tres años más, que creo que estoy al 100% , y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez".

Sobre ser 'Team Principal' de un equipo de Fórmula 1, lo ve poco probable, pero no imposible: "Ahora mismo no me veo, pero no puedo decir que no lo haré porque la vida da muchas vueltas. Cuando deje de correr, el venir en otra función me costaría, entonces creo que me dedicaré a otras cosas".

Su 2022 y su pique con Hamilton

Fernando Alonso lamenta el mal inicio de año que tuvo: "Hemos tenido un inicio de año un poco desafortunado, con algunas carreras y algunas averías". Sin embargo, ahora el asturiano lleva diez carreras seguidas puntuando y poco a poco se va acercando en la clasificación a Esteban Ocon y Lando Norris.

"Si miro atrás y veo las carreras de Australia, el abandono, en Yeda cuando iba quinto, son otros diez puntos. Empiezas a pensar en los puntos perdidos y te duele un poco, pero bueno, al final les pasa a todos tarde o temprano y esperemos que se iguale todo al final", explica.

También ha querido restar importancia a su pique con Hamilton tras el incidente que ambos tuvieron a Spa: "Cuando tengo el casco puesto sigo siendo el Fernando de siempre, eso sale. Son cosas que dices y que no piensas, error mío por decirlo. Al mismo tiempo, en la Fórmula 1 tienes que entender que es todo un poco de show, y bueno, intentaremos no darles tanto show cuando sea polémico".

El impacto de la F1 en los jóvenes

"Cuando llegas la Fórmula 1 te impresiona todo y tienes ese miedo a caminar por el 'paddock' y ese respeto enorme por todo el mundo. Luego con los años empiezas a ver que son personas normales, que no son monstruos. Te empiezas a relacionar con todo el mundo y empiezas a separar un poco lo que es importante y lo que no", explica Alonso.

"Al principio todo te carga sobre tus hombros y luego yo creo que vives más feliz y más tranquilo sabiendo el tiempo que dedicas a cada cosa", comenta.