Carlos Sainz, noveno en Hungría tras salir quinto: "Esta carrera explica bien nuestra primera mitad de temporada"

El piloto español Carlos Sainz (Renault), después de acabar en el noveno puesto el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ha lamentado que dicha carrera en el circuito de Hungaroring "explica muy bien lo que ha sido la primera mitad de temporada".

"Cuando empiezas no quieres acabar noveno y hay que analizar en qué podríamos haberlo hecho mejor. Esta carrera explica muy bien lo que ha sido esta primera mitad de temporada. Siempre ahí, siempre en los puntos, siempre haciéndolo yo creo bastante bien; pero, por una cosa o por otra, el resultado no acaba de llegar", dijo Sainz

"Sabemos que siempre que hace calor nuestro coche sufre un poquito más que los demás, por eso hemos decidido salir con las 'soft'. En la salida, por culpa probablemente de eso hemos perdido un par de posiciones. Traccionando a la salida de la curva 1 también me he tocado un poco con el Red Bull, que me ha echado fuera de pista", describió el piloto madrileño.

Además, Sainz comentó que a partir de ahí estaba "guardando rueda y esperando el momento oportuno" para decidir cómo y cuándo atacar. "Y justo cuando estaba empezando a encontrar un buen ritmo, hemos parado (en 'boxes') y no sé muy bien por qué. Ya habéis visto que, a partir de ahí, todos los que han salido con las 'soft' se han quedado fuera", señaló.

"Los demás cada vez iban mejor, iban más rápido; nos hemos quedado estancados detrás del Force India. Aparte de la salida, no he hecho nada raro y simplemente nos hemos ido cuatro posiciones para atrás", comentó finalmente el piloto madrileño del equipo Renault.