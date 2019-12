El Mundial de Fórmula 1 2019 ha llegado a su fin. El título, para Lewis Hamilton. Para un piloto que suma ya seis títulos con el logrado esta temporada. Sin duda él es el gran nombre propio de la competición de este curso, pero hay otros, muchos otros, que también lo son o bien para bien o bien para mal. El automovilismo español sin duda puede estar de enhorabuena tras este año.

Porque Carlos Sainz sin duda es uno de los más destacados de este presente Mundial. El madrileño de McLaren no lo tenía fácil, ni mucho menos. Primero porque el monoplaza, a comienzos de temporada, no invitaba al optimismo viendo que el pasado curso tan solo estuvo por delante de Williams. Y luego por la siempre alargada sombra de Fernando Alonso.

¡P6 en el Mundial! Misión cumplida. No ha sido fácil cambiar a dos paradas, pero hemos hecho que saliera bien. He atrapado a Hülkenberg con un adelantamiento que no olvidaré en la última vuelta. El año ha terminado, pero 2020 empieza mañana. ¡GRACIAS a todo el equipo!#AbuDhabiGP