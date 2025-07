Roberto Saviano gana, más de 16 años después: condena a los mafiosos que lo amenazaron de muerte

Entre lágrimas, el escritor 'celebra' la condena y señala a los culpables, el capo de la mafia y su abogado, de haberle robado la vida: "16 años de juicio no son una victoria para nadie"

La Justicia italiana ha tardado más de 17 años en declarar culpables al capo de la mafia italiana Francesco Bidognetti y a su abogado por amenazar de muerte a los escritores Roberto Saviano y Rosaria Capacchione. En parte, alegría, pero sobre todo muchas lágrimas. "16 años de juicio no son una victoria nadie", aclaró Saviano, autor de 'Gomorra'. La jueza que presidió el caso, Cristina Scipioni, fue la encargada de leer la sentencia: culpables ambos; Bidognetti, un año y medio; Michele Santonastaso, el abogado, un año y dos meses.

Bidognetti y Santonastaso estaban acusados de intimidar a Saviano y Capacchione, escritor él y periodista ella, amenazas que incluían métodos mafiosos, según recoge el diario italiano La Reppublica. "Mi vida ha quedado destrozada; me la han robado y no he podido soportarlo", aseguró Saviano, al conocer la sentencia. Una vez confirmadas las condenas, el escritor rompió a llorar.

Saviano publicó en 2006 'Gomorra', donde destapaba las tramas de la mafia napolitana. La Camorra lo amenazó de muerte y lo ha obligado a vivir, durante todos estos años, a base de ansiolíticos para dormir y con escolta. Libre, pero "preso", como él mismo explicó al publicar, en 2022, 'Todavía sigo vivo'.

Tras la publicación de su primer libro, empezaron las amenazas contra Saviano. Sin embargo, el tema central del juicio responde a unas amenazas vertidas durante un proceso judicial, en 2008, de boca del abogado del mafioso. Durante el juicio del conocido como caso Espartaco —contra el clan Casalesi de la Camorra; este juicio acabó con 16 cadenas perpetuas—, el abogado, Santonastaso, leyó un documento en el que nombraba a Saviano y su 'Gomorra' y a Capacchione y sus artículos en 'Il Mattino', instando a ambos hacer "bien" su trabajo. La dirección contra la mafia de Nápoles acordó entonces que se trataba de amenazas dirigidas a los autores mencionados.