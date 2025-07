Un discurso calculado: el PP navega entre el rechazo a Vox y la presión electoral

Los detalles En las últimas semanas el PP ha endurecido su postura con los migrantes. Tienen que diferenciarse del PSOE, pero tampoco pueden parecer una marca blanca de Vox. Ahora, con la cacería de migrantes en Torre-Pacheco, Feijóo ha condenado la violencia, pero no ha condenado los discursos de odio.

Vox sabe que Torre-Pacheco puede impulsarles en las urnas. En el PP, en cambio, es un asunto incómodo. Pero lo cierto es que en las últimas semanas han endurecido su postura con los migrantes. Tienen que diferenciarse del PSOE, pero tampoco pueden parecer una marca blanca de Vox. Este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado la violencia en Torre-Pacheco, pero no ha condenado los discursos de odio. A los migrantes les exige "integración", y si no, les dice, "deben saber que no es bienvenido".

"Condeno toda forma de violencia con independencia de quien la ejerza. A los inmigrantes residentes en España les exigimos respeto e integración. La mayoría lo cumplen, quienes lo hacen deben saber que no son bienvenidos. A quienes están llamando a incumplir la ley bajo la falsa proclama de tomarse la justicia por la mano, les decimos que ya basta. Que nadie cuente con el PP para agitar las calles", ha asegurado Feijóo en un vídeo que ha enviado el PP.

Feijóo evita vincular a los de Abascal con los discursos de odio

Isabel Díaz Ayuso tampoco ha querido hablar de Vox cuando laSexta le ha preguntado. La presidenta madrileña no ha respondido sobre la ultraderecha ni a la entrada ni a la salida de un acto. Y ¿qué piensa el barón del PP al que le toca más de cerca? Cuando laSexta pregunta al murciano López Miras por el discurso de Vox sobre los migrantes, no dice nada de nada. Y cuando le preguntamos en concreto por las palabras del líder de la ultraderecha en la región, la respuesta es la misma: nada.

López Miras se ha limitado a decir que en los últimos días, debido a los altercados en Torre-Pacheco, los partidos políticos están haciendo sus "argumentos políticos" sobre lo que está ocurriendo. La realidad es que la ultraderecha es clave para el gobierno del PP en la Región de Murcia. Les necesitó para sacar adelante los presupuestos de este año.

Ester Muñoz tacha a Vox de "irresponsables" y Moreno de "demagogos"

López Miras, cero críticas a Vox. Feijóo, cero críticas a Vox. Sin embargo, su nueva portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sí han sido esta vez críticos con la extrema derecha. "Nunca jamás está justificado tomarse la justicia por su mano. Nunca. No hay 'peros'. Y me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a ir allí", clamaba este martes desde el Congreso de los Diputados la portavoz parlamentaria de los 'populares'.

Frente a Miras y Ayuso, junto a Muñoz está el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien sí cuestiona el discurso de la ultraderecha, que define como populismo. "Decía: 'vamos a devolver a ocho millones de migrantes'. ¿A quién se lo vas a devolver? Es muy fácil hacer demagogia con estos asuntos", ha segurado el barón andaluz en referencia a las palabras de la semana pasada de la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer. Al menos, él también insiste en que hay que tener cuidado con alimentar el odio.

Por otro lado, en el Gobierno central atacan al PP por no ser contundentes contra los discursos de odio de Vox. Desde Moncloa creen que Feijóo juega con fuego tan cerca de los ultras. "Cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. En ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también, con el silencio cómplice del Partido Popular", ha indicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.