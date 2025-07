El jefe de Ducati, harto de la 'guerra' entre Marc Márquez y Valentino Rossi: "Es algo que odio"

Hace tres semanas, en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', Davide Tardozzi aseguraba que "sueña" con que Valentino Rossi "dé una señal para intentar aclarar las cosas" ya que Marc Márquez "estaría dispuesto" a hacer las paces.

Sin embargo, durante una entrevista en 'Dazn', al '93' le preguntaron por dicha posibilidad: "¿Tienes algún interés de solucionar lo de Valentino?".

Marc, contundente, cerró de par en par esa puerta: "Cuando una cosa no depende solo de uno, no puedes decir, no tengo interés, no".

Pues bien, en una reciente entrevista en la 'CNN', al jefe de Ducati le han vuelto a preguntar por la 'guerra' que ambos mantienen desde Malasia 2015 y por la que los 'tifosi' pitaron al ilerdense en Misano.

"Es algo que odio porque la gente todavía tiene en la mente lo que sucedió hace 10 años, pero no saben cómo sucedió, solo saben las cosas finales de la carrera del domingo en Malasia, pero no saben qué hay antes", ha señalado el jefe de Ducati.

El italiano cree que una década después ya es hora de olvidar: "No quiero decir que no sea culpa de Marc ni de Valentino. Creo que ambos cometieron errores y, sinceramente, es hora de dejarlo".

De hecho, apoya a su piloto y asegura que si los aficionados italianos le conocieran, cambarían su opinión sobre él.

"Tras tener a Marc en el equipo un tiempo, entiendo cómo es: no como el campeón, sino como persona, y es una persona muy humana, muy honesta, y creo que si la gente pasa tiempo con él, comprende que es mucho más de lo que cree", ha zanjado.