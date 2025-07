La confesión de Sainz sobre su etapa con Verstappen en la esfera Red Bull

Durante toda su trayectoria deportiva en Fórmula 1, Carlos Sainz se ha enfrentado a grandes nombres de la parrilla. En 2015 irrumpió en Toro Rosso, actual Racing Bulls, junto al tetracampeón del mundo Max Verstappen.

Se midió frente a él y le batió tanto en carrera como en clasificación por la mínima, a pesar de que el neerlandés le triplicó en puntos. Sainz puede hablar de primera mano sobre lo que sienten el resto de compañeros que han sido dominados por Verstappen, a excepción de Daniel Ricciardo en su primer año en Red Bull.

"Creo que todo el mundo lo está pasando muy mal siendo compañero de Verstappen. Sólo puedo decir que cuando era compañero de Max, no lo pasé tan mal. Obviamente, me sorprendió mucho lo rápido que era, lo increíble que es como piloto", ha asegurado el madrileño.

En el podcast 'High Performance', el '55' tiene claro que dio sus primeros pasos con una leyenda de la competición: "Probablemente se convertirá en uno de los mejores de la historia, si es que no lo es ya".

Ese estreno en la categoría reina del automovilismo con él fue fundamental en su desarrollo como el piloto que es: "Ese primer año juntos desde entonces me ha dado la confianza necesaria para saber que puedo enfrentarme a cualquiera".

"He sido compañero de Leclerc, Norris y Hulkenberg. Creo que he sido compañero de pilotos muy rápidos, probablemente los mejores del deporte. Así que eso me hace querer seguir compitiendo contra los mejores... sé que puedo hacerlo y sé que he tenido éxito en el pasado", ha zanjado Carlos.