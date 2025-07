Borja Sémper anuncia que tiene un tumor cancerígeno: "La expectativa médica es de curación"

Los detalles El portavoz del PP ha explicado que, tras una revisión rutinaria, le han detectado un tumor cancerígeno. "Me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", ha indicado.

Borja Sémper ha anunciado que, en un chequeo rutinario, le han detectado un tumor cancerígeno. "Llevo días intentando encontrar las palabras para contaros lo que os tengo que contar". Así ha comenzado la rueda de prensa en la que ha desvelado su estado de salud.

El portavoz del PP ha reconocido que no están siendo días fáciles para él, explicando que tendrá que someterse a un tratamiento "exigente" que va a hacer que su físico "cambie" y que su presencia pública se vea "alterada".

De esta forma, ha señalado que su actividad política dependerá de cómo vaya ese tratamiento. "Todo mi esfuerzo estará encaminado a curarme", ha destacado, indicando que las perspectivas médicas son "razonables".

"Fue en un chequeo médico rutinario cuando me lo detectaron, encontrando el tumor en una fase primigenia", ha explicado, señalando que las expectativas médicas son de "curación".

Sémper ha reconocido que todo esto ha alterado tanto su vida persona como profesional, dejando claro que, pese a todo, intentará que lo haga lo menos posible aunque sea difícil.

"Siempre he sentido cierto pudor a hablar de estas cosas en público, pero entiendo que es uno de los peajes de la política", ha admitido, dejando claro que no se considera "especial" y recordando que esto es algo a lo que tienen que enfrentarse muchas personas.

De esta forma, ha reconocido que siente que, dentro de lo malo, ha tenido "suerte" en que se lo hayan encontrado en un estado tan primario.

Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a sus compañeros de partido, destacando que estos días le han demostrado "su talla humana". "Me siendo arropado por mi familia, amigos y partido", ha asegurado.

"Si me veis menos o con algún cambio es por esto. Confío en que pronto podamos celebrar mi curación, porque la alternativa no me gusta nada", ha zanjado.