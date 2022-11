Carlos Sainz siempre recordará la temporada 2022 como el año en el que ganó su primera carrera en Fórmula 1. Pese a haber sumado varios podios y poles, el piloto de Ferrari ha reconocido que ha sido la temporada más difícil mentalmente en su trayectoria deportiva.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', el madrileño reconoce que se puso mucha presión en sí mismo porque sabía que iban a ser muy competitivos: "Estoy seguro que a nivel mental ha sido el año más difícil de mi carrera porque había expectativas, sobre todo las que yo me ponía, que si tenía un coche competitivo para luchar por un Mundial, iba a estar ahí".

"Por desgracia, me encontré un coche muy diferente al del año pasado, no me hacía a él. Eso me puso alerta que tenía cambiar varias cosas de mi pilotaje para llevarlo a mi estilo", añadió Sainz sobre su inicio de temporada, en el que cometió varios errores que le eliminaron de la lucha por el título.

Pese a ello, esos errores se los ha tomado como aprendizaje: "Me ha dado la oportunidad de mejorar como piloto, abrir mi abanico de estilos de conducción y de saber poner un coche a punto. He mejorado mucho como piloto".

La segunda mitad de campeonato ha ido mucho mejor para Carlos Sainz, aunque el rendimiento del Ferrari haya bajado: "Desde mitad de temporada voy muy rápido a una vuelta. En ritmo de carrera sigue habiendo cosas que mejorar tanto de mi lado como el del equipo, pero el año que viene es un coche nuevo en el que vamos a intentar mejorar sus debilidades".

"Quiero tener una mitad de temporada que me permita mantenerme ahí en la lucha. Sé que mis segundas mitades de año suelen ser fuertes, así que es una buena señal lo que estamos viendo al final de este año y espero que pueda partir de esta base para el año que viene", continuó.

Aunque queden dos carreras para finalizar esta temporada, el madrileño ya piensa en 2023 y en sus objetivos: "Tengo la ambición de ser campeón del mundo, a poder ser en 2023, o si no en 2024, que todavía tengo dos años de contrato. Sé las cosas que tengo que mejorar y en las cosas que voy a trabajar de cara al año que viene. Considero que estoy ahora en el momento más dulce de mi carrera deportiva, con 28 años y mucho tiempo por delante".