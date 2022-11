El doble toque entre Fernando Alonso y Esteban Ocon solo es el último capítulo de una larga lista de encontronazos entre los pilotos de Alpine. La tensión es palpable entre ambos y se notan en sus declaraciones. Sin embargo, para ninguno es necesario una charla para aclarar el asunto.

El asturiano se mostró muy enfadado con su compañero de equipo por los dos toques que tuvo con él durante la carrera al sprint de Brasil, pero al preguntarle por si era necesaria una reunión para solucionar la tensión, Alonso descartó que fuera útil: "No, no creo que sea necesario. Queda una carrera, el año que viene va a ser un año diferente. Tendrá un compañero de equipo diferente y el director tendrá otro piloto, así que va a ser diferente. Para mí está bien".

Así, Fernando afirmó que prefiere pasar página y no hacer ninguna reunión de equipo. Una opinión que también comparte el propio Esteban Ocon, que confirmó que no habrá ninguna charla en Brasil o en Abu Dabi: "No, está bien".

Una tensa relación entre el asturiano y el francés que ninguno tratará de reducir. Lejos de solucionar los problemas, prefieren pasar página. Y en el futuro más próximo, una nueva salida en Interlagos con ambos juntos en parrilla.