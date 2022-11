Fernando Alonso está viviendo una 'maravillosa' experiencia en Alpine con Esteban Ocon. El francés, que es un agresivo defensor de su posición cuando se trata de luchar con su compañero de equipo, tocó al asturiano en la curva 4 del sprint del GP de Brasil en una pelea que se veía venir desde Arabia Saudí.

En una sucesión de acciones que derivó en que en Interlagos, en una prometedora prueba para los galos, Alonso tuvo que cambiar su alerón delantero y Ocon terminó con el coche ardiendo.

Al final, cero puntos para ambos... y además saliendo en la parte baja de la parrilla. Y el 'bonus' fue una sanción para Fernando de cinco segundos.

El próximo año, el asturiano se irá a Aston Martin para ser compañero de Lance Stroll. El canadiense ya se ha 'dejado ver' en el GP de EEUU con una acción más que peligrosa con Alonso, y lo cierto es que está haciendo sufrir y no precisamente poco a Sebastian Vettel.

En Brasil una más que imprudente acción del hijo del dueño del equipo británico estuvo muy cerca de provocar un gravísimo accidente. Uno que habría sufrido Seb, tetracampeón del mundo.

A 300 kilómetros por hora, y con el alemán dispuesto ya a adelantar al tener más ritmo que Lance, Stroll le hizo un cerrojazo que casi acaba muy mal. Diez segundos de sanción.

Y Vettel, hablando claro: "Creo que no nos hemos llegado a tocar... pero ha estado cerca. Son fracciones de segundo. Me fui por el interior, el hueco se cerró y... Al final me salí de la pista".

"Estás luchando por tu puesto. Es una línea muy fina. Pero podríamos haber colabroado más. Siempre hay que sopesar si se pierde más de lo que se gana. Podríamos haberlo hecho mejor para lograr una mejor posición para el equipo y no perder tanto tiempo", sentenció en palabras que recoge 'Sky Sports'.