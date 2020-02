Parece ser que Ferrari ha decidido confiar en Sebastian Vettel y podrían haberle hecho la primera oferta de renovación de su contrato, el cual finaliza este año. Aunque miran de reojo una segunda opción, que sería el español Carlos Sainz. Así lo asegura Leo Turrini, periodista de 'Quotidiano'. En la escudería italiana tienen un asiento vacío de cara a 2021, y aunque tras acabar la temporada pasada estaban algo reticentes en cuanto al alemán debido a sus resultados, finalmente han decidido acercar posturas.

En la presentación del nuevo SF1000, Mattia Binotto ya dejó claro que Vettel era su "primer opción", pero que no era su "decisión solamente". Por ello, a pesar de la oferta que Ferrari podría haber hecho al alemán, este por el momento quiere probar primero el monoplaza y ver como responde carrera tras carrera, y sobretodo, la revolución que supondrá 2021 para todas las escuderías y todos los coches.

El periodista Turrini ha asegurado que una de las opciones en caso de que Vettel no renueve, es Carlos Sainz. El español ha mostrado una gran madurez, lo que se ha reflejado en su evolución a los mandos del McLaren, logrando así su primer podio en la Fórmula 1.

Sin embargo, no es el único. Junto a él suenan nombres como Daniel Ricciardo y Antonio Giovinazzi, aunque no terminan de estar convencidos en la directiva italiana. Si pudieran elegir, ficharían a Lewis Hamilton, pero el inglés está contento en Mercedes y de momento, a pesar de haber tenido conversaciones, no parece que vaya a dejar las flechas plateadas.