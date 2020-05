Carlos Sainz es el piloto de moda en la Fórmula 1. Su fichaje por Ferrari a partir de 2021 provocará un salto importantísimo en su carrera. Sin embargo, debe centrarse en McLaren al menos una temporada más. Esta próxima semana viajará a Londres para empezar a trabajar, pero antes ha aprovechado para contestar a las respuestas de sus fans a través de Youtube.

Éstos le han pedido que elija sus pilotos favoritos, que hable de otras disciplinas del motor, de los entrenamientos... y de otras muchas cuestiones. Y Sainz ha respondido a todo.

"Mi inspiración siempre ha sido mi padre y mi piloto favorito del pasado es Fernando Alonso", empieza el madrileño, que ha manifestado que le gustaría que Alonso regresara a la Fórmula 1 en 2021. Renault podría ser su destino tras el anuncio de que seguirán en F1.

"También disfruto mucho viendo vídeos de Ayrton Senna y de Gilles Villeneuve. Y Michael Schumacher, por supuesto. Son pilotos muy espectaculares. También respeto mucho a Lewis Hamilton por lo que está haciendo. Hay muchos a los que respeto, pero mi ídolo siempre ha sido mi padre", afirma Sainz.

Respecto a otras disciplinas de motor, al de McLaren le cuesta elegir: "Me gustan mucho los rallies y el Dakar. Me podría dedicar a Le Mans o pasarme a los rallies. Pero en mi cabeza ahora mismo no cabe otra cosa que la Fórmula 1".

¿Y si tuviera que elegir un momento de su carrera?: "Tengo muy buenos recuerdos del karting o los nervios de mi primera carrera en Fórmula 1, o el primer podio con McLaren".