Sin aún haber arrancado el Mundial de Fórmula 1 2020, en el 'Gran Circo' se han producido una serie de cambios en las escuderías de cara a 2021 que han centrado el foco en el próximo curso estando el presente sin empezar.

Tras el anuncio de la salida de Sebastian Vettel de Ferrari en 2021, y ya confirmados los fichajes de Carlos Sainz por la 'Scudería' y de su sustituto en McLaren, Daniel Ricciardo, ha quedado un puesto vacante en Reanult.

La marca francesa baraja entre los posibles sustitutos del australiano de cara a la próxima temporada a Fernando Alonso, Valtteri Bottas y el propio Sebastian Vettel, pero su delicada situación económica podrían boicotear su participación en el Mundial 2021.

El propio Vettel ha sonado para acompañar a Lewis Hamilton en Mercedes en el caso de que Bottas fichase por Renault, pero lo que pocos se esperaban es que el piloto británico se haya planteado su retirada estas últimas semanas.

Tal y como afirmó el propio Lewis a los medios de Mercedes, ha tenido momentos de desmotivación a causa de la situación prolongada del confinamiento.

"Tengo días en que me levanto y me siento aturdido, no me siento motivado para hacer ejercicio. Digo: 'Dios, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasará? ¿Debo seguir corriendo?'", dijo Hamilton.

Sin embargo, él mismo admitió que sufre cierta bipolaridad al respecto ya que le "encanta" pilotar.

"Pienso en todas estas cosas diferentes, y luego estoy como '¡Maldita sea!', Y a la siguiente hora, pasa, y estoy como '¡Maldita sea! ¡Me encanta lo que hago! ¿Por qué debería considerar no continuar?", zanjó Lewis.

Todo hace presagiar que la temporada dará comienzo en Austria el próximo 11 de julio, pero con vistas a la próxima campaña siguen en el aire claves como el regreso de Fernando Alonso a la F1, la posible dupla Vettel-Hamilton o, por el contrario, la retirada de uno de los dos campeones de la categoría reina del automovilismo.