Charles Leclerc habló por primera vez desde que se confirmase oficialmente la salida de Sebastian Vettel de Ferrari en 2021 y el fichaje de Carlos Sainz para suplir al alemán.

El monegasco pilotó este domingo un Ferrari 'SF90 Stradale' por el circuito de Mónaco para la grabación de un cortometraje y respondió a diversas cuestiones de 'L'Équipe'.

Leclerc afirmó que, al igual que le ha ocurrido con Vettel, Sainz no le pondrá tan fácil ser el líder de la 'Scudería': "Claro que Carlos me va a incordiar, va a ser muy rápido".

"Yo no me convierto en el número uno. Creo que Carlos es un gran piloto y lo va a demostrar, si es que no es obvio para todos ya. Para mí será un gran desafío", añadió Charles.

Además, quiso dedicar unas palabras a su todavía compañero, Sebastian Vettel: "Me enseñó muchas cosas, eso es cierto, y soy feliz por haberle tenido como compañero porque es un piloto muy experimentado".

En principio, el Mundial de Fórmula 1 2020 debería arrancar el 5 de julio en Spielberg (Austria), pero tras los últimos bailes de pilotos en el 'Gran Circo' parece tener más atractivo la próxima temporada que la presente, la cual ni ha comenzado.