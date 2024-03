Malas, muy malas noticias para Carlos Sainz. Tras abandonar el paddock de Yeda el miércoles antes de las rueda de prensa al sentirse indispuesto y completar heroicamente los Libres 1 y 2, el piloto madrileño se ausentará de lo que resta de fin de semana en Arabia Saudí.

El '55' se ha sometido este viernes a una operación de urgencia por una apendicitis, tal y como ha informado Ferrari a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación", reza el texto.

En su lugar rodará el piloto reserva británico Oliver Bearman, que este jueves logró la pole de Fórmula 2 con Prema en el trazado saudí.

Carlos Sainz había arrancado muy bien la temporada la pasada semana en Bahréin subiéndose al podio tras una espectacular carrera en la que adelantó a Charles Leclerc en hasta dos ocasiones en pista.

En la mira del madrileño está el Gran Premio de Australia, que se disputará el próximo 24 de marzo en Albert Park. Con 16 días por delante, no se puede confirmar su presencia aunque es muy probable.

