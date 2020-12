Fernando Alonso ya recibió el 'sí' de la FIA para poder correr con el RS20 en los test para jóvenes de Abu Dabi. Ahora Carlos Sainz y Ferrari esperan que ellos también puedan participar.

El español había perdido la esperanza de poder participar es esos test post-temporada cuando la escudería italiana confirmó a Robert Shwartzman y Antonio Fuoco como los jóvenes que se subirían al SF1000, pero tras ver a la FIA más permisiva vuelve a confiar en poder probar el monoplaza antes de los test de Barcelona en febrero.

"Se ha abierto un poco la mano por parte de la FIA, por lo que eso puede generar alguna oportunidad, pero aún no lo sé porque no se ha confirmado nada. Pero el hecho de que la FIA haya abierto la mano con algunos pilotos me da fe. Creo que debería ayudarnos a todos los pilotos que queremos probar en Abu Dabi, y aún faltan algunos días para saber qué va a pasar, pero mi intención es participar en el test así que lo voy a intentar", ha asegurado Carlos en una rueda de prensa.

GP de Sakhir

Sainz ha sido optimista en cuanto a las previsiones de este fin de semana. Sakhir tiene un trazado corto con varias rectas largas, por lo que su MC35 podría tener opciones.

Este circuito es algo nuevo para la Fórmula 1, sin curvas y con tiempos que pueden bajar del minuto. "Es una cosa un poco rara, a mí me parece diferente y las curvas tampoco son nada del otro mundo, pero el hecho de que el circuito sea tan corto lo hace interesante y tendremos que adaptarnos al tráfico, las baterías, el rebufo, el DRS... será diferente. Seguro que será un buen experimento para la F1, así que lo apoyo", ha admitido Sainz.

En cuanto a la elección de Mercedes por George Russell como sustituto de Hamilton cree que es correcta y que el británico podría ganar la carrera sin problema alguno. "No tengo dudas de que se puede ganar la carrera debutando si es con este Mercedes. Con total seguridad", ha zanjado el piloto de McLaren.

