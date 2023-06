El dominio de Max Verstappen y del equipo Red Bull es prácticamente incontestable en las primeras carreras de la temporada. Han ganado todos los Grandes Premios, logrando cuatro dobletes en siete carreras y han construido los cimientos necesarios para hacerse con ambos títulos mundiales.

Sin embargo, si bien es cierto que sus rivales, especialmente Ferrari, no están a la altura, la temporada es larga y todo puede cambiar de un Gran Premio a otro. Ferrariha tenido un comienzo de temporada agridulce en el cual no han podido obtener más que 100 puntos y un podio.

La brecha entre Red Bull y el resto parece insalvable a estas alturas, pero Carlos Sainz no opina lo mismo. Las mejoras recibidas en el GP de Barcelona por parte del equipo italiano funcionan y eso condiciona los objetivos de la temporada.

En unas declaraciones recogidas por la 'Cadena SER', Carlos Sainz se muestra bastante optimista de cara a un futuro cercano: "No hay que ser un genio para saber que Red Bull es muy difícil de alcanzar esta temporada, pero eso no quiere decir que Ferrari no pueda hacerlo".

"Nosotros lo vamos a intentar y esto no significa que no podamos ganar carreras. Estaremos atentos para pescar una victoria, aunque Max junto a un Red Bull tan dominante y sin presión es complicado forzarle el error", ha asegurado el madrileño.

El trazado del GP de España, pese a ser el circuito local de Sainz, no es el circuito ideal para el SF23 pese a sus pontones renovados. "Creo que Barcelona era el peor circuito para Ferrari", añade.

Canadá, prueba de fuego

Este fin de semana se va a disputar el GP de Canadá, una carrera que puede ser fundamental para muchos equipos de la parrilla. En el caso de Ferrari, es el propio Carlos Sainz quien ha asegurado que en Montreal será otra historia: "Canadá es todo lo contrario (a Barcelona), así que allí iré a por el podio".

Pero los de Maranello no son los únicos que van a tomar Canadá como un antes y un después en el calendario. Las mejorasque van a llegar por parte de Aston Martin han acaparado todas las miradas en las últimas semanas, dado que prometen dar un salto hacia adelante contundente.

Fernando Alonso, por su parte, va a intentar conseguir por todos los medios posibles hacerse con la tan codiciada victoria número 33y reducir la brecha con Red Bull. Porque sí, el campeonato es muy largo y todo puede pasar. Como bien dice Fernando, Barcelona fue "la última carrera sin podio".