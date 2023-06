Lance Stroll finalizó sexto en el Gran Premio de España. Por delante de su compañero en Aston Martin, Fernando Alonso. Un buen resultado para el piloto canadiense aunque no pudiera plantar cara a los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Ambos terminaron en el podio de manera sorprendente.

Y tras la carrera Stroll relató el calvario para seguir el ritmo de las flechad de plata: "Mercedes tenía un cohete. No sé de dónde han sacado ese ritmo...".

"Esperaba que fuéramos el coche más rápido después de Red Bull. Lo esperaba de verdad después de ver las carreras anteriores este año. Pero simplemente no lo tuvimos", expresó el piloto canadiense en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

La degradación fue un gran problema para los Aston Martin. Un problema que hasta la fecha no habían tenido. "Teníamos mucha degradación y no teníamos el ritmo en comparación con Mercedes yFerrari. Red Bull está en otra liga. Simplemente no teníamos esa ventaja", expresó Stroll.

Y detalló como se fueron abajo las ruedas: "Al principio del primer stint, cuando íbamos terceros, me sentía cómodo manteniendo la diferencia con Carlos Sainz, incluso alejándome un poco de Lewis Hamilton. Pero entonces, más o menos a las cinco vueltas de la carrera, ya no tenían más ritmo y noté que los neumáticos se desinflaban".

Alonso no le atacó

Cuando Alonso le alcanzó en carrera insistió por radio que "cero riesgo", que su intención no era adelantar a Lance. "Nos respetamos como compañeros de equipo y queremos sumar tantos puntos como sea posible para el equipo. En esas situaciones, es una putada tener un accidente por esos pocos puntos", dijo el canadiense.

Y sentenció: "Se trata más de acabar con el coche de una pieza. Todos los chicos que trabajan muy duro en la fábrica se merecen eso...".