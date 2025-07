Un colono israelí asesina al activista palestino que colaboró en el documental ganador del Oscar ‘No Other Land’

Un colono israelí ha matado a tiros al activista palestino Odeh Hathaleen en Cisjordania, conocido por su activismo contra la ocupación y su colaboración en el documental 'No Other Land', ganador de un Oscar. El codirector del documental, Yuval Abraham, confirmó la noticia en su cuenta de X, identificando al autor de los disparos como Yinon Levy, conocido por su violencia contra comunidades palestinas. Hathaleen murió tras recibir disparos en el pecho, según fuentes locales. La organización Breaking the Silence lamentó su muerte, describiéndolo como un activista valiente y amable. Levy tiene un historial de violencia y sanciones internacionales, revocadas por Donald Trump. Breaking the Silence denunció el asesinato y pidió justicia.