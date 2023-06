El Gran Premio de España no se ha desarrollado de la manera en la que Fernando Alonso y Aston Martin esperaban. Después de un error en la sesión de clasificación, Fernando no pudo pasar de la séptima posición en carrera, consiguiendo su peor resultado en lo que va de año.

Una vez finalizada la carrera, el piloto español de Aston Martin fue muy claro a la hora de vislumbrar el futuro que le espera al equipo británico de ahora en adelante: "Está será la última carrera sin subir al podio".

"No volverá a ocurrir", añadió el ovetense haciendo referencia al pésimo resultado obtenido en el Gran Premio de España. Esto deja claras cuáles son las ambiciones y los objetivos de la marca británica.

Con 99 puntos, Fernando Alonsose encuentra tercero en el Mundial de Pilotos, lejos de Max Verstappen, que a día de hoy parece inalcanzable, pero habiendo sumado ya cinco podios en siete carreras.

Ha firmado un inicio de ensueño, teniendo en cuenta cómo estaba Aston Martin la temporada pasada, que le permite soñar con cosas grandes este mismo año.

"This is the last race without a podium" - @alo_oficial 💪

You heard it here first 😜#SpanishGP#F1@AstonMartinF1pic.twitter.com/qbgnLBcmwM