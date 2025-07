El juez rechaza el secuestro de los audios que pedía Koldo y le reprocha sus "continuas entrevistas"

El juez Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha rechazado la solicitud de Koldo García para prohibir la difusión de grabaciones incautadas en su domicilio, argumentando que no tiene competencia para adoptar tales medidas cautelares. Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, buscaba evitar la publicación de audios que no estuvieran directamente relacionados con la causa. El juez destaca que la defensa de Koldo no se opuso al volcado de los audios y lamenta las filtraciones a los medios. A la vez, advierte de que las entrevistas que conceden los propios investigados fomentan el interés mediático. Puente aclara que, aunque no puede investigar las filtraciones, las partes afectadas pueden tomar acciones legales si consideran que sus derechos han sido vulnerados.