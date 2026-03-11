Trump asegura que "prácticamente no queda nada" que atacar en Irán y que la guerra terminará cuando él quiera

Teherán responde a Trump e insiste en su poder para mantener una "guerra larga": "No hay espacio para la diplomacia"

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir en que la guerra terminará "pronto" tras amenazar con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y fijarse nuevos objetivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que la guerra con Irán terminará pronto, afirmando que "prácticamente no queda nada" que atacar y que, cuando él lo desee, el conflicto finalizará. Estas declaraciones siguen a sus amenazas de "consecuencias militares de nivel nunca antes visto" si Irán interfiere en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el Ejército estadounidense ha atacado más de 5.500 objetivos en Irán, buscando proteger el estrecho y desmantelar la capacidad militar iraní. El control de esta zona es crucial, ya que por ella transita una quinta parte del crudo global, impactando en los precios del petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado al portal de noticias Axios que "prácticamente no queda nada" que atacar en Irán, y ha insistido en que la guerra con el país persa acabará pronto. "Cuando yo quiera que termine, terminará", ha asegurado.

Trump ha señalado que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel "va viento en popa". "Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible", ha indicado.

Unas declaraciones que se producen después de que el presidente de Estados Unidos amenazase a Irán con "consecuencias militares de nivel nunca antes visto" si colocaba minas en el estrecho de Ormuz, algo que, según la CNN, ya han comenzado a hacer.

Esta no es la primera vez que Trump señala que el conflicto acabará pronto. El martes ya realizó una rueda de prensa en la que fardó de dar por "casi terminados" los ataques conjuntos con Israel contra Irán después de haber adelantado "mucho" su plazo inicial estimado para esta guerra.

"Va a acabar pronto. Y si empieza otra vez, les golpearemos aún con más fuerza", aseguraba el mandatario, que matizaba que no acabaría esta semana.

Sin embargo, tan solo unas horas más tarde, escribía un mensaje en sus redes sociales en el que amenazaba con golpear "20 veces más fuerte que hasta ahora" a Irán si "hacen algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz", hablando incluso de que "la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos".

"Espero y rezo para que eso no suceda", apostillaba un Trump que parece hacer ver que quiere evitar un conflicto que él mismo ha provocado, ayudado por Benjamin Netanyahu.

Precisamente, el primer ministro israelí también se pronunciaba sobre la duración del conflicto, aunque dando una versión distinta, y es que él asegura que "todavía queda mucho por hacer".

EEUU ataca 5.500 objetivos en Irán y dice que busca proteger el estrecho de Ormuz

Mientras Trump realiza estas declaraciones, el Ejército estadounidense señala que ha atacado más de 5.500 objetivos en Irán, incluyendo más de 60 barcos, en 12 días de guerra, y tiene como "objetivo" acabar con los ataques iraníes al estrecho de Ormuz en medio de la crisis energética.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, bombardearon Irán "casi cada hora" el martes, cuando también destruyeron "los últimos cuatro" buques de guerra Soleimani, los más grandes de Irán, aseveró en un vídeo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, con sede en Florida.

Los soldados también atacaron una fábrica de misiles la noche del martes, por lo que Cooper sostuvo que el Ejército ha "metódicamente desmantelado" estas armas y los drones iraníes, así como su base industrial de defensa.

"El poder de combate de EEUU se está fortaleciendo. El poder de combate de Irán está decayendo. Permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la capacidad de Irán de proyectar su poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", declaró.

El almirante también resaltó que tienen la misión de acabar con la capacidad de ese país de "acosar a los barcos del estrecho de Ormuz" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra. Este miércoles el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12%, hasta los 86,89 dólares el barril, en medio de la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.