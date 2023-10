Carlos Sainz se ha quedado a ceroen Qatar. Sí, antes de empezar la carrera, el madrileño ya sabía que no iba a poder puntuar en la prueba de Losail. El madrileño, a causa de un problema en su Ferrari, se quedó sin subirse al monoplaza en una jornada en la que empezaba en el puesto 12.

Todo saltó a las 17:30, con unos 90 minutos para reparar el monoplaza de Carlos Sainz. El motivo de sus problemas, una posible fuga de combustible que hizo a todos en la 'Scuderia' trabajar contrarreloj para tener el coche a punto.

A pesar de que parecía que todo iba por buen camino, con una prueba para ver si perdía o no gasolina, al final las caras delataron que todo era cuestión de hacerse oficial.

De que se dijera que no, que Carlos Sainz no iba a estar en la parrilla de salida en el GP de Qatar en un fin de semana que no va a recordar con alegría.

Porque en la clasificación del viernes, en la de la carrera del domingo, no pudo superar la Q2. Cayó, y no pareció sentirse cómodo ni encontrar el ritmo en Losail. Y porque en el sprint, donde llegó a rodar en puestos de podio, sufrió la endeblez de los neumáticos blandos de Pirelli.

No pudo redimirse en la carrera larga, y la posición 12 de salida quedó vacía por el K.O. de Sainz antes de la prueba.

Tendrá que esperar un par de semanas para poder recuperar sensaciones, con la celebración del Gran Premio de Estados Unidos.