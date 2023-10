Qué gran riesgo corrieronen Aston Martin y en Ferrari. Qué gran y qué equivocado riesgo fue su elección para el sprint de Qatar. Para una prueba con los neumáticos bajo sospecha. Para una pista en la que adelantar es relativamente sencillo. Con eso, con 19 vueltas por delante, los ingleses y los italianos eligieron como muchos otros un neumático que terminó por lastrar, y de qué forma, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz.

Porque erraron. Porque no era la elección correcta. Porque a pesar de que comenzaron como misiles ante aquellos que eligieron otro compuesto al final se vio lo que se vio en Losail. Neumático rojo, neumático blando. Esa fue la elección. Esa fue la equivocación.

En una carrera a 19 vueltas con, ojo, tres 'safety car', no llegaron al final. No pudieron aguantar. No llegaron ni a 15 giros en un estado óptimo para pelear. Para plantar batalla. Para poder hacer frente a otros con gomas medias.

Comenzaron bien, pero...

Sainz y Alonso llegaron a estar arriba. Sobre todo Carlos, que se colocó tercero después de una salida excelsa. Y Alonso, hasta la séptima plaza avanzó. Hasta sumar puntos, siempre bienvenidos para Aston Martin sabiendo cómo está McLaren. Pero luego...

Hacia abajo. Lo dijo Russell, que no iba a llegar. Y lo sufrió. Porque llegó a liderar la prueba, pero le pasaron Piastri, ganador, Verstappen, campeón del mundo, y Lando Norris. Y Sainz acabó quinto.

Hamilton llegó como un misil. Superó a Alonso, que se agarró como pudo a posición de puntos hasta que aparecieron con el medio Lewis y Alex Albon. El inglés superó a Carlos, y dejó a los dos Ferrari agradeciendo, como el resto de pilotos con el blando, los tres safety car. Al final, Fernando puntuó tras una sanción de cinco segundos a Charles Leclerc.

Menos mal que hubo tres safety...

Porque si no habría sido una auténtica escabechina. Con apenas 10 vueltas al máximo, el blando se deshizo en pedazos ante los monoplazas con el compuesto amarillo.

Lástima que no eligiera eso Fernando, pues el Aston Martin, hasta donde pudo, compitió. El asturiano ganó un par de posiciones en la salida, y llegó incluso a meterle el coche a Lando Norris. En esas, Ocon le superó... pero luego recupero la posición como si el Alpine fuera un elemento más de la pista.

El galo, además, decidió 'colaborar' con Sergio Pérez para hacer un sándwich a Nico Hulkenberg. Los tres, por dicha acción, acabaron fuera de carrera en el tercer y último safety car y poniendo el tercer título en bandeja a Max Verstappen.

Tricampeón Verstappen

Ya lleva tres el neerlandés. Desde 2021, desde Abu Dhabi, el Mundial es suyo. La F1 ya tiene campeón... y faltan seis carreras para el final de temporada.