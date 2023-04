Esteban Ocon no levanta cabeza. Tras su accidente en el Gran Premio de Australia, en el que un choque con su compañero de equipo, Pierre Gasly, le mandó contra el muro, las cosas no han ido mejor en Azerbaiyán.

En la clasificación del viernes no fue capaz de superar la Q2, marcando el duodécimo mejor tiempo. Lo mismo sucedió con la 'sprint shootout', es decir, la clasificación para la carrera al sprint, en la que el piloto francés no logró encontrar el ritmo y no pudo pasar de la decimotercera posición, clasificando por detrás de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Ocon no ha conseguido encontrar el ritmo en todo el fin de semana, lo que se ha traducido en reiteradas quejas al equipo a través de la radio. Tras la clasificación para la carrera al sprint, el piloto francés se ha reunido con sus ingenieros y ha tomado una decisión drástica: cambiar radicalmente los reglajes del coche.

Esta decisión supone la descalificación de las dos sesiones de clasificación por romper la norma de parque cerrado, que impide que los equipos modifiquen el coche una vez disputada la clasificación, por lo que el francés arrancará desde el 'pit lane' en las dos carreras, dejándole con pocas opciones de llegar hasta la zona de puntos.

Más problemas para Alpine

Esteban Ocon no ha sido el único en tener problemas en el equipo francés. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco ha logrado encontrar el ritmo, clasificando en la penúltima posición tanto el viernes como el sábado. De hecho, en la clasificación para la carrera al sprint acabó estrellándose contra las protecciones.

Estos malos resultados de Alpine llegan después de que Otmar Szafnauer, director deportivo del equipo francés, asegurase que se veía peleando por el segundo puesto en el mundial de constructores. Seguro que el mal rendimiento de su equipo en el Gran Premio de Azerbaiyán no estaba en sus planes.