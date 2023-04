El incidente entre Ocon y Gasly que dejó fuera de los puntos al equipo Alpine fue de lo más comentado en el Gran Premio de Australia junto a la acción de Fernando Alonso con Carlos Sainz que provocó la sanción al piloto de Ferrari.

El choque entre los franceses fue muy duro, tanto que Esteban Ocon se tomó el lujo de llamó "suicidas" a los protagonistas de los choques. Ese dardo tenía entre otros el destino de Pierre Gasly. Su compañero fue culpable de que Esteban volviera a quedar con el casillero vacío.

Sin embargo, en Alpine se ha activado el protocolo de fingir y simular una buena relación entre sus dos pilotos. La escudería francesa ha publicado un vídeo con ambos pilotos sonriendo y 'zanjando' el tema con compañerismo.

Aunque el excompañero de Fernando Alonso no suele fraternizar con su equipo, algo que toda la parrilla lo sabe, incluido Gasly.

