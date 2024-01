Después de un año en el que Fernando Alonso ha subido en ocho ocasiones al podio y ha logrado sus mejores resultados en una década, Aston Martin quiere progresar para aspirar a las victorias. Pero Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009, no apuesta por el asturiano.

El expiloto británico cree que el gran rival de Max Verstappen serán los Mercedes y en concreto Lewis Hamilton. "Me encantaría decir Ferrari, me encantaría tenerlos en el mix. Se podría decir que eran el competidor más cercano, especialmente hacia el final de la temporada, pero creo que Mercedes logrará una buena mejora. Si es suficiente, no lo sé", ha dicho en 'Sky Sports'.

"Lewis es tan bueno como siempre, diría yo, en términos de velocidad absoluta, pero ahora también parece mucho más cómodo consigo mismo y confiado en su habilidad, por lo que comete menos errores. Así que ahora es incluso mejor que hace cinco o seis años", explica sobre Lewis, tercero en el último mundial de pilotos por detrás de Verstappen y Checo Pérez.

"Hay algunas parejas de pilotos muy fuertes. No puedo pasar por alto a Mercedes. Conozco a Lewis, fuimos compañeros de equipo durante tres años, y que George se acerque tanto a Lewis es impresionante", detalla.

Eso sí, no tiene dudas de que el futuro del Gran Circo está en McLaren y su pareja formada por Lando Norris y Oscar Piastri: "Oscar tuvo destellos de grandeza, obviamente, pero luego la consistencia simplemente no estuvo allí, creo que terminó con menos que la mitad de los puntos de Lando".

"Al ser su segundo temporada, creo que será más competitivo. Así que, esos dos pilotos definitivamente también impulsarán un poco a McLaren", matiza Button.