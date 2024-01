¿Tendrá Max Verstappen rival en 2024? ¿Repetirá su dominio con el Red Bull y logrará su cuarto campeonato consecutivo? Las apuestas han comenzado... y Zak Brown, jefe de McLaren, ha sorprendido al colocar a Lewis Hamilton como la sorpresa de la próxima temporada.

El jefe de McLaren no apuesta ni por Lando Norris ni por Oscar Piastri, sus dos pilotos. Y eso que ellos han sido los que más han amenazado las victorias de Max en las últimas carreras de este curso.

"No me sorprendería si estuviéramos sentados aquí y de repente Mercedes volviera a ver a Lewis Hamilton ganando su octavo campeonato. Por lo que que ahora es muy difícil y competitivo", dice Brown en declaraciones que recoge 'Car and Driver'.

Apuesta por Mercedes y Ferrari: "Al mismo tiempo, Mercedes, Ferrari, estos equipos tienen todo lo que necesitan y son grandes equipos".

McLaren prefiere ir de tapado. Pero está claro que después de su desarrollo en la segunda mitad de la temporada, se les espera en la parte de arriba. A pesar de ello Brown prefiere señalar a Hamilton como el gran rival de Verstappen.

¿Se repetirá lo de 2021?

2021 fue una de las temporadas más emocionantes que se recuerdan en el Gran Circo. El mundial se decidió en la última vuelta de la última carrera. Verstappen adelantó a Hamilton en la noche de Abu Dabi, al tener neumáticos más frescos. Y logró así su primer campeonato del mundo, acabando con la hegemonía del piloto británico.