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Brutal discurso del jefe de Williams sobre Sainz: "Es el mejor piloto con el que ha trabajado"

James Vowles, jefe del equipo Williams, dice que no hay nadie como Carlos comunicándose con el equipo de ingenieros.

Carlos Sainz Carlos SainzGetty

Carlos Sainz ha renovado con Williams y en el equipo alucinan con todo lo que ha aportado desde que llegó y cómo ha cambiado la manera de trabajar. Lo ha dicho James Vowles, su jefe, en la previa del Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza.

En declaraciones a 'Autonoción', Vowles dice que nunca había visto a un piloto que se comunicara tan bien con los ingenieros.

"Carlos es el mejor piloto con el que he trabajado en términos de que interactúe con los ingenieros, lo que siente en el coche y como comunica en inglés cada milésima de los datos a los ingenieros, que somos raros, nos cuesta comunicarnos, no es nuestro fuerte", dice.

Ni Lewis Hamilton tenia esa virtud: "Hamilton describe el feeling de forma increíble pero no lo enlaza con los datos si se los pones delante, Carlos puede dar ese paso y creo que en otros equipos no le han dado la plataforma o voz para hacerlo de forma adecuada".

Williams ha conseguido renovar a sus dos pilotos, Alex Albon y el mencionado Carlos, a pesar de los problemas que atraviesan esta temporada: "Carlos y Alex volaron muchas veces en invierno, cada día, y después también a la fábrica para pasar tiempo allí, nos hemos unido todos y ahora Williams es más fuerte a pesar de tanto dolor".

"Podemos arreglar esto pero necesitamos hacerlo con felicidad de por medio, hay que darles aspiraciones para el futuro", reflexiona el jefe de los coches azules.

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