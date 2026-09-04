Enfado monumental del Gobierno por el nuevo ataque de Marruecos a la integridad territorial de España: "Ceuta y Melilla son españolas"

El contexto Marruecos ha atacado una vez más la soberanía del territorio español al asegurar que no retrocederán "ni un solo palmo" de su "territorio nacional", en referencia a Ceuta.

Moncloa ha expresado su profundo enfado por las declaraciones de Marruecos, que ha vuelto a reclamar Ceuta y ha cuestionado la soberanía española. Tras la entrada masiva de migrantes en julio, Pedro Sánchez admitió que la gendarmería marroquí permitió el paso durante diez horas, pero evitó señalar directamente a Marruecos como responsable. El ministro marroquí Nizar Baraka afirmó que no cederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", lo que ha generado malestar en el Gobierno español. Fuentes de Exteriores recalcan que "Ceuta y Melilla son españolas" y que estas declaraciones afectan la relación bilateral. Anteriormente, España ya había convocado a la embajada marroquí por comentarios similares.

El Gobierno de España ha mostrado su enfado y malestar por las recientes declaraciones de Marruecos, quien no ha cesado en su ataque al territorio español y ha reclamado, una vez más, Ceuta.

Tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio en Ceuta, muchas miradas (entre ellas un informe del CENIF) han apuntado directamente a Marruecos por la crisis migratoria. En cambio, Pedro Sánchez ha evitado señalarles, aunque este jueves por primera vez admitió que la gendarmería marroquí dejó pasar a todas esas personas por la frontera durante diez horas.

Unas horas después de estas declaraciones, Marruecos ha atacado una vez más la integridad territorial de España. Ha sido el ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, quien ha asegurado que no retrocederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado Baraka. "Nosotros lo decimos con toda franqueza. España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha añadido.

En Moncloa no dicen si llamarán de nuevo a la embajadora

Unas palabras que no han sentado bien en el Gobierno de España, quien se ha mostrado contundente con Marruecos. Es más, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a laSexta han insistido que "Ceuta y Melilla son españolas" y que "ni se ha hablado, ni se habla, ni se hablará nunca con Marruecos sobre la integridad territorial de España". Además, desde el Ministerio han hecho hincapié en que estas declaraciones "degradan la relación bilateral entre España y Marruecos".

El enfado en Moncloa es importante ya que se trata de un ministro más. Declaraciones de este tipo ya las han escuchado por parte de otros miembros del gobierno marroquí. Precisamente, han recordado que por este tipo de declaraciones ya han convocado una vez a la embajada marroquí el pasado 21 de agosto.

Una convocatoria que no conocimos hasta este jueves, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló que el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla. Una reunión a la que finalmente acudió el encargado de negocios de Marruecos, número dos de la embajada, ya que la embajadora no se encontraba en España.

De momento, en el Gobierno no quieren decir si van a llamar de nuevo a la embajadora por estas declaraciones, aunque fuentes de Exteriores a laSexta reconocen bastante enfado y malestar por las palabras del ministro marroquí.

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