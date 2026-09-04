Varios vecinos frenan momentáneamente los trabajos de la excavadora para habilitar un asentamiento frente a una escuela infantil en Ceuta

Los vecinos frenan los trabajos de la excavadora para habilitar un asentamiento frente a una escuela infantil en Ceuta

Los detalles Una de las vecinas se ha plantado delante de la máquina que trabaja para preparar la explanada del asentamiento frente a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, en Loma Colmenar, y ha logrado que los operarios desistan de sus funciones. Finalmente la Policía ha desalojado a los vecinos.

Las protestas vecinales continúan en Ceuta contra los asentamientos previstos por el Gobierno para acoger a migrantes tras la entrada masiva en la ciudad. Un grupo de vecinos se manifestó en la explanada cercana a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, logrando detener las obras de instalación de carpas. La Policía Nacional intervino, identificando a los manifestantes, quienes se sentaron en el suelo para evitar la delimitación del perímetro. A pesar del desalojo, la oposición vecinal persiste, con recogida de firmas y manifestaciones. El Gobierno central enfrenta dificultades para encontrar emplazamientos sin oposición ciudadana, retrasando la normalización de la situación.

Continúan las protestas vecinales para frenar los asentamientos previstos por el Gobierno para acoger a los miles de migrantes que continúan un mes después de la entrada masiva en las calles de Ceuta.

A primera hora de la mañana, un pequeño grupo de vecinos ha protestado en la explanada cercana a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, en Loma Colmenar, contra la instalación de un nuevo asentamiento con carpas. Seis personas lograban que la excavadora que estaba aplanando el terreno parara sus trabajos. También conseguían sacar a un camión que traía más carpas y herrajes.

Según ha podido vivir laSexta en directo, una señora se ha plantado delante del tractor para conseguir sacarlo de la zona. Después han logrado mover el camión que estaba allí. Agentes de la Policía Nacional han hablado con los vecinos, que aseguran van a permanecer toda la mañana en la explanada, y les han pedido la identificación.

Después, los vecinos se han sentado en el suelo para evitar que los operarios pudieran poner un perímetro en la explanada. Finalmente la Policía ha desalojado al grupo vecinal, que ya era de una decena.

La Policía Nacional identifica a los vecinos que protestan en Loma Colmenar

La idea es que la explanada sea un recurso provisional de acogida de personas migrantes pero, de momento, los vecinos están logrando que los trabajadores cesen en sus funciones. Ese terreno se encuentra a unos 50-100 metros de la escuela infantil, en la que hay unos 170 alumnos censados para este curso. Los vecinos están recogiendo firmas para evitar esa instalación y ya han alcanzado las 180.

Esta protesta no es nueva. Tras las manifestaciones en toda España de este miércoles, los ceutíes volvieron a salir el jueves a la calle contra los asentamientos previstos por el Gobierno.

Cartel de protesta de los vecinos ceutíes contra el asentamiento cercano a una escuela infantil

Desde el Gobierno central, varios ministros expresaban este jueves a laSexta que "el gran problema" que están teniendo para sacar de las calle a los migrantes es que no encuentran emplazamientos que no tengan la oposición de los vecinos y que eso "está retrasando mucho la normalidad".

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