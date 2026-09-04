Briatore (Alpine) y Stella (McLaren) se enzarzan en sala de prensa: "Está siendo insultante"

Flavio Briatore y Andrea Stella han discutido en la rueda de prensa del Gran Premio de Italia por la retirada del podio a Pierre Gasly.

Lío total en la Fórmula 1. La FIA ha retirado el podio de Pierre Gasly en Mónaco y Flavio Briatore, su jefe, ha atacado directamente a McLaren en la sala de prensa del Gran Premio de Italia. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Porque Andrea Stella, jefe de los papaya, le ha respondido de manera inmediata.

Briatore ha vinculado a uno de los jueces que ha tomado la decisión con el equipo McLaren.

Así lo ha explicado: "Aceptamos la decisión, pero lo que es muy extraño es que el cuarto juez de la audiencia y uno de los jueces ha actuado como acusador. Esto no es un problema, el problema es que está muy vinculado a la empresa McLaren".

"Este juez tiene una fundación que se llama One Drop Fundation, y McLaren le dio dos o tres coches de McLaren. Y creo que es bastante injusto que uno de los jueces tenga relación con un equipo que protesta contra nosotros", le acusa el jefe de Alpine.

Y entonces llegó la respuesta de Andrea Stella, que explotó: "Veo que esta conferencia de prensa va en esta dirección algo insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto".

"Y si alguien hace este tipo de acusaciones, que parecen bastante serias, va a tener que asumir la responsabilidad de sus palabras. La audiencia de la Corte Internacional de Apelaciones se llevó a cabo bajo los estándares más altos y no se debería cuestionar como se ha hecho", dice el jefe de McLaren, que denunciará estas palabras.

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