Max Verstappen, sexto; Sergio Pérez, séptimo. Ese fue el resultado de los dos Red Bull en el Gran Premio de Brasil. El equipo intentó desde el muro que cambiaran posiciones, pero no lo lograron. El actual campeón del mundo directamente se negó, provocando el enfado del mexicano.

El periodista Antonio Lobato ha sido muy claro sobre el comportamiento de Verstappen, al que tacha de "arrogante": "¿Qué va a cambiar? ¿Vas a conseguir convertir a Verstappen en un herbívoro? No. Va a ser un depredador de la misma manera que ha sido siempre".

"Max dice que le da igual si su compañero no le ayuda. Me como a cualquiera que venga. Esa es la actitud que tiene, la arrogancia, que es buenísimo, pero piensa así", dice Lobato en 'DAZN', donde habla de una "arrogancia increíble".

"¿Quién es el dueño? ¿Quién es el jefe? ¿Quién está mostrando los galones? Los está mostrando él porque está diciendo 'chicos, que yo os he dado dos títulos mundiales, no me volváis a molestar con esto, ya os lo he explicado, no me molestéis ni me lo digáis otra vez, ¿os queda claro?'. Es una arrogancia increíble. Todo lo que tiene de grandísimo piloto, esto es inaceptable. Internamente debería ser sancionable", comenta el periodista.

Pérez explota... y pide perdón

Tras finalizar la prueba de Brasil, Pérez fue muy claro sobre su compañero de equipo. La tensión es total. "Con todo lo que he hecho por él no sé qué es lo que ha pasado. No entiendo sus razones. Si Verstappen tiene dos Mundiales es gracias a mí", afirmó el piloto mexicano.

Todo ello después de que Max hiciera oídos sordos y no obedeciera las órdenes de equipo en medio de la carrera de Brasil. Pero horas después Pérez ha calmado las aguas.

"Estoy decepcionado con lo que sucedió entre Max y yo. Lo hemos hablado internamente y seguiremos adelante. Estoy seguro de que si necesito su ayuda en Abu Dabi, será diferente", ha comentado en la web de Red Bull.