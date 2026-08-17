Briatore desvela el plan que trazó con Donald Trump y el exjefe de la Fórmula 1

El jefe de Alpine ha explicado cómo intentó llevar la Fórmula 1 a Nueva York junto al actual presidente de Estados Unidos y Bernie Ecclestone.

"Trump no tenía ni idea de Fórmula 1"

En una entrevista con 'The Race', Flavio Briatore ha desvelado un plan 'secreto' que trazó hace ya más de diez años junto a Donald Trump y Bernie Ecclestone.

La idea era, de la mano del empresario y del entonces jefe de la Fórmula 1, llevar el 'Gran Circo' a Nueva York.

Briatore afirma que Trump "no tenía ni idea de Fórmula 1 pero es un gran promotor": "En aquel entonces organizaba combates de boxeo, organizaba todo tipo de cosas en Las Vegas, y así sucesivamente".

"Y conseguí que Donald hablara con Bernie. Estaba en la oficina de Donald. Mantuvimos una videollamada con Bernie para averiguar cuál sería el mejor lugar en Nueva York para la carrera", recuerda.

Sin embargo, el ahora presidente de Estados Unidos no lo vio claro: "Donald nos dijo que Nueva York era muy difícil por un millón de razones, pero que New Jersey sería el lugar adecuado".

Y, cuando se tanteó la posibilidad y se comenzaron a dar pasos para llevarla a cabo, todo se rompió "porque el tipo que quería construir el circuito quebró".

Años después, ya sin Bernie como jefe de la F1, Liberty Media llevó la categoría reina a Miami y Las Vegas.