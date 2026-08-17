¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Tabilo en el Masters 1000 de Cincinnati? Horario y dónde ver en TV

El número 11 del mundo se mide en tercera ronda contra Alejandro Tabilo después de vencer a Shapovalov en su polémico debut en Ohio.

Rafa Jódar se medirá este lunes 17 de agosto contra Alejandro Tabilo en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El de Leganés llega como número 11 del mundo y 7 de la Race tras vencer en su debut a Denis Shapovalov en un encuentro marcado por la polémica.

Jódar, que llegó la semana pasada a semifinales en Toronto, saltará a pista en torno a las 15:00 hora local (21:00 horas en España) en un partido que se podrá seguir a través de 'Movistar+'.

La gran sensación del circuito este año se ha medido en dos ocasiones a Tabilo. La primera cayó en favor de Alejandro en Indian Wells, mientras que en Washington la victoria fue para el español.

De ganar el título en Ohio, Jódar entraría de lleno en el top-10 del circuito, aunque el reto de recortar más de 700 puntos a Taylor Fritz es mayúsculo.