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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Compitió en el Campeonato de España por clubes

Muere la atleta Julieta Gallego en el accidente de tren de Urda

La velocista y saltadora de longitud de solo 24 años pertenecía a la Agrupación Deportiva Sprint.

Julieta Gallego Julieta GallegoRedes

En la mañana de este jueves se ha confirmado el trágico fallecimiento de la atleta Julieta Gallego en el accidente de tren de Urda (Toledo) que tuvo lugar en la mañana de este miércoles.

Perteneciente a la Agrupación Deportiva Sprint, la joven de 24 años era velocista y saltadora de longitud.

En el Campeonato de España por clubes, Julieta Gallego consiguió una mejor marca de 5,90 metros.

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, ha lamentado la pérdida en 'ABC'.

"El deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío", ha señalado.

La propia Federación también ha trasladado sus condolencias a la familia: "Desde la Real Federación Española de Atletismo nos sumamos al dolor y la conmoción por el trágico suceso ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro apoyo a todas las personas afectadas en estos momentos de dolor".

Comunicado de la Agrupación Deportiva Sprint

Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint.

Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego , integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían.

Descansa en paz Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint".

Hoy guardaremos un minuto de silencio en memoria de nuestra atleta Julieta Gallego, en recuerdo y homenaje a ella. Será en la Pista de Atletismo de Paracuellos y Santa Ana, a las 18:00 y 19:30 respectivamente en ambas escuelas.

Desde el club queremos trasladar nuestro cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles.

Siempre en nuestro recuerdo Julieta.

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