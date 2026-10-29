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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

"¿Cómo puede estar pasando esto?"

Marc Márquez, sobre el accidente ferroviario en Toledo: "Me cuesta entender que en 2026 sigan pasando estas cosas"

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha mostrado sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente de Urda (Toledo).

Marc Márquez Marc MárquezGetty

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa este fin de semana en Sepang, el terrible accidente ferroviario que tuvo lugar este miércoles en Urda (Toledo) ha sido protagonista.

Los pilotos españoles de la categoría reina han traslado su pésame a las familias de las víctimas y sus ánimos a los afectados.

Entre ellos, Marc Márquez, el vigente campeón, también ha sido crítico con lo ocurrido dada "toda la tecnología que hay".

"Primero de todo, yo creo que ahora todos los españoles tienen que estar lo más cerca posible con todas las familias de las víctimas del grave accidente que ha ocurrido en Toledo", ha arrancado.

"A mí, personalmente, me cuesta entender que esto en el 2026 sigan pasando estas cosas. Cuando un coche frena solo o un coche sigue las líneas del carril, que pones las manos al volante y es capaz de seguirte las líneas en la carretera. ¿Cómo puede estar pasando esto en un 2026 con toda la tecnología que hay?", ha añadido.

Eso sí, Marc ha incidido en que ahora es momento de estar junto a las víctimas y que ya habrá tiempo de depurar responsabilidades.

"Pero ya te digo, ahora toca estar lo más cerca posible de los españoles compatriotas nuestros que han sufrido este accidente y estas malas noticias en Toledo", ha zanjado.

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