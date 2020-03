Bernie Ecclestone, quien fuera el máximo mandamás de la Fórmula 1 hace no mucho tiempo, ha elegido a los que para él son los cinco mejores pilotos de la historia de la competición.

En una entrevista con 'Daily Mail', el exdirigente, de 89 años, no incluye a ilustres como Michael Schumacher, heptacampeón del mundo, Ayrton Senna, tricampeón, y Fernando Alonso, bicampeón y capaz de sacar lo mejor de cada coche en el que se ha subido.

Eso sí, sí está, por ejemplo, Lewis Hamilton: "Es muy bueno, top 4 o top 5 junto con Piquet, Stirling Moss y Fangio. Y Prost. Alain nunca tuvo un apoyo enorme del equipo, estaba él ahí solo cuando empezaba la carrera y casi gana dos Mundiales más".

Además, recomienda a Hamilton no fichar por Ferrari: "Con los italianos no tienes discusiones. No te dicen que estás haciendo un mal trabajo sino que te llevan a cenar para hablarlo y ser amigos".

Ecclestone tiene la solución a los males de la 'Scuderia': "Pondría a Briatore para hacer lo que hizo en Renault, que es robar a los mejores de otros equipos. Y ficharía a Verstappen, es fácil lidiar con él".