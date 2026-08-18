'BBC': Fernando Alonso no tomará una decisión sobre su futuro hasta probar el nuevo motor Honda

Honda y Aston Martin esperan recortar medio segundo a los mejores con el nuevo motor que se pondrá en marcha en el Gran Premio de Países Bajos.

Fernando Alonso sigue trazando su futuro. Todo apunta que renovará con Aston Martin y podría hacerlo por dos temporadas. Pero la decisión todavía no está tomada. Según ha informado 'BBC Sport' en la previa del Gran Premio de Países Bajos, Fernando decidirá en función de Honda.

Este fin de semana se coloca en el AMR26 un nuevo motor y eso podría ser clave para que Fernando decida. Si el rendimiento mejora y Aston Martin puede luchar por puntos, el piloto asturiano seguirá vistiendo de verde al menos una temporada más.

La citada fuente habla de una mejora de medio segundo ya en Zandvoort este fin de semana.

Eso añadido a las actualizaciones aerodinámicas que ya puso sobre la mesa Adrian Newey en el GP de Hungría. Unas mejoras que se incrementarán tanto en Monza como en Bakú. El ingeniero ya habría encontrado el camino para acercarse a los mejores de la parrilla.

Los ingenieros vuelven a Honda

Shintaro Orihara, jefe de Honda, explica la vuelta de los ingenieros a la marca japonesa: "Hemos recuperado a algunos compañeros que anteriormente trabajaron en el proyecto de Red Bull. Además de eso, nuestra gente nueva obtuvo esas experiencias de aprendizaje en los test de invierno. Creo que desde entonces hemos progresado bien en términos de desarrollo de nuestro personal".

Honda está en el punto de mira. En Zanvoort su motor será examinado con lupa. Sobre todo un Fernando Alonso que piensa en su futuro y sabe que esa supuesta mejora será clave en su decisión.

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