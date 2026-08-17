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Nota positiva para ambos

La Fórmula 1 ensalza a Fernando Alonso y Carlos Sainz

La competición ha destacado que los dos pilotos españoles, junto a 'Checo' Pérez, han sido los que más adelantamientos han completado en 2026.

Carlos Sainz y Fernando Alonso Carlos Sainz y Fernando AlonsoGetty

A pesar de que tanto Aston Martin como Williams estén muy por debajo de lo que se esperaba de ambas escuderías antes de los test de pretemporada, nadie puede dudar del talento de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Antes de que la Fórmula 1 retome la acción tras el parón veraniego, las redes de la máxima categoría han compartido el ranking de pilotos que más adelantamientos han completado.

El mismo está liderado por el madrileño con 29 posiciones ganadas, una más que 'Checo' Pérez y dos más que Alonso.

Con 11 citas del calendario ya consumidas, la segunda mitad de temporada se espera que sea un punto de inflexión tanto para los de Silverstone como para los de Grove.

Por el momento Sainz copa la 15ª posición de la general con seis puntos, mientras que Fernando es 19º con solo una unidad.

Tras los tres pilotos hispanos se sitúan en el ranking Pierre Gasly con 26, Max Verstappen con 22 y Franco Colapinto con 21.

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