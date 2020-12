Williams ha cerrado su temporada 2020 con cero puntos en su casillero. Pero los hay que son optimistas a pesar de las circunstancias. Es el caso de Zak Brown, CEO del equipo McLaren.

El ya exjefe de Carlos Sainz desvela lo que necesita Williams. Nada más y nada menos que dinero. Mucho dinero: "Son un gran equipo de carreras, pero deben invertir... y mucho. No tienen muchos patrocinadores y tampoco ganan mucho dinero porque acaban últimos en el Mundial".

"Tienen el personal, saben la forma de hacer las cosas y tienen habilidades. Lo único que les hace falta son los recursos. Necesitarán algo de tiempo pero diría que han progresado mucho en 2020 a pesar de que no hayan sumado ningún punto. Ciertamente no se han quedado muy lejos este año", añade.

Williams sí debería tener ese dinero después de la inversión del grupo Dorilton Capital. "No hay ninguna razón por la cual no deberían volver a ganar en el futuro, pero deben seguir invirtiendo en el equipo porque no parece que hayan obtenido tantos beneficios como nosotros, y todos saben que para ir rápido en F1 hace falta dinero, así que deben centrarse en ello", finaliza.

El equipo seguirá contando con George Russell al menos una temporada más, después de que él mismo y el equipo Mercedes lo confirmaran. Tras sustituir a Lewis Hamilton por su positivo por coronavirus, el joven inglés volvió a Williams.

Y es que Russell es uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla. Daniel Ricciardo, de hecho, le apuntó a él directamente cuando le preguntaron por el gran piloto del futuro. Si Williams invierte, tal y como pide Brown, podría beneficiarse del talento de Russell.