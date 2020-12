No es ningún secreto que la parrilla de la Fórmula 1 apuesta por George Russell como uno de los pilotos con más futuro. Él lo demostró con Mercedes y después ha recibido infinidad de elogios.

Daniel Ricciardo, que correrá con McLaren en sustitución de Carlos Sainz a partir de 2021, ha apostado por el inglés como el piloto joven "que más ha demostrado su valía".

"Es difícil saber su potencial y su talento hasta que se acercan al frente de la parrilla, no sólo para ver si son lo suficientemente rápidos sino también si pueden manejar la presión de estar al frente", ha dicho Ricciardo en el podcast 'In The Fast Lane'.

"Creo que lo más impresionante para él fue hacer una buena salida, ponerse a la cabeza y controlar una gran parte de la carrera. Ahí es donde realmente se ganó sus galones", afirmó Daniel.

El joven, que sustituyó a Lewis Hamilton en el GP de Sakhir por su positivo en coronavirus, se pudo llevar la victoria pero una pifia de Mercedes evitó un debut que habría pasado a la historia.

Russell finalizó noveno a apenas tres segundos de Valtteti Bottas. Sin embargo, su papel no convenció a las flechas de plata, que confirmaron que correrá con Williams también en 2021. La próxima temporada será otra historia.